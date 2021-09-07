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В Татарстане умер бывший глава Буинского района Абдулхай Хайруллов

18:08, 07.09.2021
В Татарстане умер бывший глава Буинского района Абдулхай Хайруллов

В Татарстане 7 сентября на 87-м году жизни умер бывший глава Буинского района, ветеран труда Абдулхай Хайруллов. Он избирался депутатом Верховного Совета ТАССР, народным депутатом ТАССР, депутатом Госсовета РТ.

Трудовую деятельность Хайруллов начал в 1954 году учителем Аккузовской семилетней школы в Актанышском районе ТАССР. Отслужив в армии, он работал в школах Башкирской АССР. С 1960 года он был пропагандистом Буинского райкома КПСС, в 1961 году — председателем колхоза «Рассвет», а затем колхоза «Заря» Буинского района. В 1975 году занял должность начальника управления сельского хозяйства Камско-Устьинского района.

В 1980 году Хайруллова направили в Апастовский район, где назначили председателем исполкома районного Совета. Затем он занимал должности первого секретаря Апастовского райкома КПСС, председателя Апастовского районного Совета РТ. Буинский район Хайруллов возглавлял в 1992—1998 годах.

В 1999 году его назначили генедиректором ГУП «Производственное объединение «Татрыбхоз». После выхода на заслуженный отдых Хайруллов продолжил вести активную общественную деятельность, говорится в некрологе, подписанном главными лицами Татарстана, в том числе президентом республики Рустамом Миннихановым и Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым.

Хайруллов награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Ленина, Дружбы, «Дуслык», медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «В память 1000-летия Казани». Он имеет почетные звания «Заслуженный дорожный строитель СССР», «Отличник просвещения РСФСР», «Отличник просвещения СССР», «Заслуженный работник сельского хозяйства РТ».

Татьяна Демина
Справка

Абдулхай Набиуллович Хайруллов родился 30 апреля 1935 года в селе Сорок-Сайдак Буинского района Татарской АССР. В 1966 году окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина.

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