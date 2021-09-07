В Татарстане умер бывший глава Буинского района Абдулхай Хайруллов

В Татарстане 7 сентября на 87-м году жизни умер бывший глава Буинского района, ветеран труда Абдулхай Хайруллов. Он избирался депутатом Верховного Совета ТАССР, народным депутатом ТАССР, депутатом Госсовета РТ.

Трудовую деятельность Хайруллов начал в 1954 году учителем Аккузовской семилетней школы в Актанышском районе ТАССР. Отслужив в армии, он работал в школах Башкирской АССР. С 1960 года он был пропагандистом Буинского райкома КПСС, в 1961 году — председателем колхоза «Рассвет», а затем колхоза «Заря» Буинского района. В 1975 году занял должность начальника управления сельского хозяйства Камско-Устьинского района.

В 1980 году Хайруллова направили в Апастовский район, где назначили председателем исполкома районного Совета. Затем он занимал должности первого секретаря Апастовского райкома КПСС, председателя Апастовского районного Совета РТ. Буинский район Хайруллов возглавлял в 1992—1998 годах.

В 1999 году его назначили генедиректором ГУП «Производственное объединение «Татрыбхоз». После выхода на заслуженный отдых Хайруллов продолжил вести активную общественную деятельность, говорится в некрологе, подписанном главными лицами Татарстана, в том числе президентом республики Рустамом Миннихановым и Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым.

Хайруллов награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Ленина, Дружбы, «Дуслык», медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «В память 1000-летия Казани». Он имеет почетные звания «Заслуженный дорожный строитель СССР», «Отличник просвещения РСФСР», «Отличник просвещения СССР», «Заслуженный работник сельского хозяйства РТ».



Татьяна Демина