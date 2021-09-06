Шойгу: промышленный центр можно создать между Братском и Красноярском

В Сибири новые города можно построить между Братском и Красноярском, а еще в районе Канска и Лесосибирска, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.



«Между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр с привлекательной экономикой и долгосрочным потенциалом роста «Медь и электротехника»», — сказал он в интервью РБК.

Он отметил, что в этих местах есть возможности для добычи и переработки меди и редкоземельных металлов. В последующем из них можно производить отечественную продукцию. Также министр обороны считает, что в том же районе можно создать кластер «Алюминиевая долина» для производства продукции высоких переделов по переработке алюминия.

Фото: realnoevremya.ru

В 30 километрах от Владивостока появится новый город Спутник. Создание города планируется на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская» на площади 925 гектаров. По проекту планируется построить 2,8 млн кв. м жилья.

Маргарита Головатенко