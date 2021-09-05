На фестивале мусульманского кино в Казани покажут 14 фильмов татарстанских режиссеров

Фото: Олег Тихонов (архив)

В столице Татарстана стартовал XVII Казанский международный фестиваль мусульманского кино (КМФМК-2021). Церемония открытия проходила в Казанской ратуше. В этом году оргкомитет форума зарегистрировал 584 фильмов из 45 стран. В конкурсную программу попали 50 фильмов, 14 из них — режиссеров из Татарстана.

На фестивале покажут кинокартины из России, Франции, Испании, Китая, Турции, Ирана, Бельгии, Японии, Израиля, Боснии и Герцеговины, Пакистана, Малайзии, Туниса, Болгарии, Катара, Кувейта, Эстонии, Бангладеша и Алжира. Приехали и ленты из стран бывшего СССР — Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана. В каждой номинации (их всего пять) должна быть обязательно одна российская и одна татарстанская картина.



В этом году организаторы отказались от показа картин на военную тематику, рассказала «Реальному времени» член отборочной комиссии, историк, культуролог, директор Нового института культурологии, научный сотрудник ВГИКа Нина Кочеляева.



Все подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина