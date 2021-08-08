Бурлацкие артели, косные струги и мастер-классы Максима Сырникова

На острове-граде Свияжске завершается второй фестиваль волжского традиционного образа жизни «Народная лодка»

Фото: предоставлено пресс-службой музея-заповедника «Остров-град Свияжск»

7 августа на острове-граде Свияжске открылся второй фестиваль «Народная лодка». Впервые он состоялся в 2019 году, исключительно силами энтузиастов волжского деревянного судостроения и судоходства из ассоциации «Старая Волга» совместно с музеем-заповедником «Остров-град Свияжск». Потом был год перерыва из-за пандемии, зато в этом году организаторы проводят фестиваль на честно заслуженные средства из Фонда президентских грантов. На что посмотреть, кого послушать и чему научиться на «Народной лодке» — в репортаже «Реального времени».

«Если детям интересно, фестивалю — жить»

Утро 7 августа выдалось пасмурным, хотя потом день разгулялся. Открывая фестиваль, глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев отметил, что в этом году на «Народную лодку» съехались 43 судостроителя и 12 фольклорных коллективов из пяти российских регионов:

— Это фестиваль, который объединяет людей самых разных интересов. Но главное — среди нас дети, они заняты делом, увлечены. Им интересно, а это значит, что фестивалю — быть. Сегодня мы собрались во второй раз, но я уверен, что будет и десятый, и двадцатый праздник «Народная лодка».

Сразу после официального открытия начался парад судов. Правда, не все участники решились рискнуть и выйти с пассажирами в бушующие воды Свияги. Но ряд отважных моторных лодок, пара яхт и совершенно роскошный кораблик под алыми парусами и флагом Юнармии ненадолго вышли в акваторию реки.

Свияжские алые паруса

Пожалуй, команда алых парусов и была на празднике самой яркой. Это ребята-подростки из Козьмодемьянска (Марий Эл) под руководством капитана, руководителя парусного клуба «Паллада» Андрея Желудкина:

— Одни дети хотят стать старше, подражая порой дурным привычкам взрослых, а наши ребята растут и мужают за румпелем учебного судна. В нашем клубе занимаются около 70 детей, до пандемии было больше. Зимой они плавают в бассейне и тренируются в тренажерном зале, изучают теорию, мы с ними строим лодки, а летом проходим плавательную практику на нашем учебном парусно-моторном судне. В прошлом году мы своими руками построили 10 «Оптимистов» — это самые маленькие в мире яхты международного класса. Сейчас, на фестивале, мы участвуем экипажем в 10 человек: капитан, помощник и восемь юных моряков.

Интересно, что ребята прибыли на фестиваль не с пустыми руками — для него они построили косную лодку. На таких судах марийцы плавали с начала XIX века. Косной она называется потому, что ее легко было перетаскивать через речные косы, чтобы доставить с полей домой сено и другие заготовки. В этот раз, как и в 2019 году, марийские юнги порадовали собравшихся алыми парусами, яркими флагами и примерной выправкой на судне «Святой Косьма».

Из-за стола — с песнями

Все действо фестиваля проходит на набережной Свияжска — задействованы практически все ее площадки. Пока на реке шли отборочные туры соревнований гребцов, на сцену вышли артисты. Народные песни, танцы и игры представили казанские, ульяновские, нижегородские коллективы. Приехали и артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Саратова, Петрозаводска и Воронежа.

Бойкая торговля шла на ярмарке ремесленников. Здесь, как и на любой ярмарке, продавались сувениры, народная одежда и украшения, музыкальные инструменты в «Лавке варганов» и, конечно же, всякие вкусности. Цены, понятно, демократичными назвать нельзя, но голодным не останешься. Перекусив, гости и участники в прекрасном расположении духа продолжали гуляния — с песнями, гармониками и балалайками. Приподнятое настроение чувствовалось во всем, тем более что во второй половине дня солнце принялось жарить не на шутку.

С молитвой и «вольным» огнем

Ароматным чаем из местных трав и пышками «по бабушкиному рецепту» угощала мастерица Софья Абросимова. Она рассказала, что на набережной готовить лепешки на открытом огне ей помогает одноклассница, а ее сестра-близнец кормит гостей выше, на острове. Причем не первый год.

— Рецепт простой: вода, мука, дрожжи и молитва. Такие оладушки нас бабушка научила печь. А изначально на остров нас пригласили как мастеров лозоплетения — мы корзинки делаем. Здесь, вокруг острова, очень много замечательной ивы. Мы ее собираем, вымачиваем и всю зиму плетем корзинки. К середине лета у нас не остается ни одной, все распродаем. А как-то раз нам подарили большой старинный самовар, и мы увлеклись чаем. Травы тоже собираем в окрестностях: мяту, мелиссу, зверобой... Секрет — свежий воздух и «вольный» огонь. На жизнь скромно, но хватает. Сегодня у нас уже 10 самоваров, причем один — по количеству медалей на нем — знатоки признали «императорским» по классу, — поделилась мастерица.

Секреты от шефа «Монастырской кухни»

Продолжая гастрономическую тему, сразу выкатим рояль из кустов. В этом году фестиваль посетил известный ресторатор и телеведущий Максим Сырников. Большой знаток русской кухни сначала прочитал лекцию «От Твери до Астрахани. Рыбная кухня Поволжья», а потом провел подробный и увлекательный мастер-класс «Русское рыбное рассольное», приготовив сразу два блюда из судака — калью (по сути рыбный рассольник) и рыбную селянку на сковороде. Свой аппетитный урок он сопровождал подробным экскурсом в историю: коснулся и французского лукового супа, обозначил разницу между щами из квашеной капусты и кислыми щами (это вообще напиток), рассказал о казусе, приведшем к изобретению пожарских котлет. А уж какой дух витал над «Рыбацким подворьем», где проходил мастер-класс, — словами не передать.

На остров Максим Сырников приехал из Твери, причем с семьей. Здесь он пробудет два фестивальных дня, так что у тех, кто приедет на «Народную лодку» в воскресенье, есть шанс научиться готовить кулеш и сбитень.

«Татарская кухня мне близка и интересна»

Корреспонденту «Реального времени» известный кулинар рассказал, что восхищен татарской кухней, в особенности тем, что, сохраняя древние традиции, местные повара на протяжении веков не боялись вводить в старинные рецепты новые продукты:

— Вот, например, картофель — продукт американского происхождения, а как часто мы встречаем его в национальных татарских кушаньях! Татарская кухня мне близка и интересна, у нее много общих черт с русской: любовь к выпечке, к разным видам теста. Даже лапша, которая в русских источниках упоминается с XIII века, пришла из тюркского мира. Любимые татарские блюда я могу перечислять долго. Как только мы с сыном приехали в Казань, сразу побежали покупать эчпочмаки, чак-чак и баурсаки. Да и в своей передаче «Монастырская кухня» я готовил эчпочмаки с картошкой. Свияжск — очень красивое место, здесь чувствуется историчность. Я впервые здесь, хотя в Казани бывал много раз, и рад, что место, совершенно невероятное, намоленное, не потеряно.

«Детское царство»

Много гостей в эти дни приезжают на остров с детьми, поэтому мастер-классы, которые приготовили Луиза Леонтьева и ансамбль фольклорной студии «Духов день», пришлись как нельзя кстати. Ребята с увлечением учились новому и полезному, пока взрослые участвовали в экстремальных соревнованиях на гребных лодках или просто наслаждались покоем.

— На фестивале мы не только выступаем как фольклорный ансамбль, но еще и представляем наш проект «Детское царство». Это пространство, где дети могут позаниматься разными ремеслами — лозоплетением, верховой работой по ткани, есть даже съедобные шашки. За каждую «станцию» ребенок получает браслетик и, когда проходит все предложенные активности, может сам себе приготовить сладкую вату. Кстати, многие ребятишки по нескольку раз проходят весь этот квест, чтобы угоститься еще и еще раз.

Сегодня, 8 августа, фестиваль закроется только вечером, так что еще есть возможность своими глазами увидеть торжественный спуск на воду свияжского косного струга, послушать музыкальную программу, поучаствовать в мастер-классах и узнать, кто же станет победителем в гребной гонке и соревновании «бурлацких артелей».