Пользователи новой Windows 11 сообщили о проблемах с меню «Пуск»
Очередное обновление бета-версии Windows 11 вывело из строя меню «Пуск» и панель задач компьютера. Об этом проинформировала сама компания Microsoft.
Сообщается, что эта неполадка делает большую часть графического интерфейса Windows 11 бесполезным. Баг затронул последние сборки операционной системы — 22449 и 22000.176.
Пользователям предложили следующий вариант решения: зайти в командную строку и вручную внести правку в реестр ОС. После перезагрузки проблема должна быть устранена.
В понедельник стало известно, что операционная система Windows 11 станет доступна для пользователей 5 октября. Поддержку ОС на всех совместимых устройствах планируют обеспечить к середине 2022 года.
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