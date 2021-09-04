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Пользователи новой Windows 11 сообщили о проблемах с меню «Пуск»

04:34, 04.09.2021
Пользователи новой Windows 11 сообщили о проблемах с меню «Пуск»
Фото: Microsoft Corporation

Очередное обновление бета-версии Windows 11 вывело из строя меню «Пуск» и панель задач компьютера. Об этом проинформировала сама компания Microsoft.

Сообщается, что эта неполадка делает большую часть графического интерфейса Windows 11 бесполезным. Баг затронул последние сборки операционной системы — 22449 и 22000.176.

Пользователям предложили следующий вариант решения: зайти в командную строку и вручную внести правку в реестр ОС. После перезагрузки проблема должна быть устранена.

Фото: pixabay.com

В понедельник стало известно, что операционная система Windows 11 станет доступна для пользователей 5 октября. Поддержку ОС на всех совместимых устройствах планируют обеспечить к середине 2022 года.

Татьяна Леухина
ТехнологииIT

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