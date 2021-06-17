Opera приостановила поддержку сервисов VPN в своих браузерах в России

В России в браузерах Opera приостановлена поддержка сервисов VPN «в той форме, в которой она оказывалась ранее». В компании заявили, что это позволит придерживаться конфиденциальности и безопасности пользователей, пишет ТАСС.

В Opera обратили внимание, что они используют защиту от отслеживания и DNS поверх https и блокировку вредоносных сайтов.

Напомним, Роскомнадзор с 17 июня вводит ограничение на использование сервисов VyprVPN и Opera VPN на территории России. Они отнесены к угрозам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 февраля №127.

Российские компании, которые используют VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах, ограничения не затронут. К ним относятся 130 компаний и более 200 технологических процессов.



Татьяна Демина