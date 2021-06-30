Роскомнадзор намерен заблокировать в России еще шесть сервисов VPN

Роскомнадзор планирует заблокировать в России еще шесть сервисов VPN. Это касается Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN, следует из сообщения на сайте ведомства.

Роскомнадзор направил запрос с просьбой информировать Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании указанных VPN-сервисов для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций.

Напомним, Роскомнадзор с 17 июня ввел ограничение на использование сервисов VyprVPN и Opera VPN на территории России. Они отнесены к угрозам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 февраля №127.

После этого в России в браузерах Opera приостановили поддержку сервисов VPN «в той форме, в которой она оказывалась ранее». В компании заявили, что это позволит придерживаться конфиденциальности и безопасности пользователей.



Сообщалось, что российские компании, которые используют VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах, ограничения не затронут. К ним относятся 130 компаний и более 200 технологических процессов.

Татьяна Демина