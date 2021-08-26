Казань вошла в список бюджетных направлений для отдыха в бархатный сезон

Фото: Максим Платонов (архив)

Казань попала в список направлений для бюджетного отдыха в бархатный сезон. Средний чек на путешествие в этот период также уменьшится для Ейска, Судака, Калининграда, Соль-Илецка и Нового Афона в Абхазии.

Почти на 80% по сравнению с августом упала стоимость проживания в отелях подмосковной Истры и карельского Сортавала. Бюджетно в сентябре — октябре 2021 года можно отдохнуть также в Ессентуках и Переславле-Залесском, пишет «РИА Новости» со ссылкой пресс-службу сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, Ростуризм выбрал Казань и Тюмень для старта программы чартеров по России. Туристам предложат полностью под ключ туристический пакет в эти города с вылетом из Москвы на любую ценовую категорию, стоимостью от 10 тыс. рублей, включая перелет и проживание с турпрограммой.

Татьяна Демина