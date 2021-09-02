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Сегодня в Татарстане прогнозируются дожди, грозы, локально град и до +28 градусов

05:24, 02.09.2021
Сегодня в Татарстане прогнозируются дожди, грозы, локально град и до +28 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 2 сентября, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, локально возможен град.

Ветер южный, юго-западный умеренный, местами кратковременные усиления 17—22 м/c, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +20..+25 градусов, на востоке до +28˚. В Казани ожидается от +22 до +24 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +25..+28 градусов.

Общество Татарстан
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