Сегодня в Татарстане прогнозируются дожди, грозы, локально град и до +28 градусов
В четверг, 2 сентября, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, локально возможен град.
Ветер южный, юго-западный умеренный, местами кратковременные усиления 17—22 м/c, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит +20..+25 градусов, на востоке до +28˚. В Казани ожидается от +22 до +24 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +25..+28 градусов.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым