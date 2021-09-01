Путин назначил нового посла России в Уганде

Президент РФ Владимир Путин назначил нового посла в Республике Уганда. Указ главы государства опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Владлена Семиволоса назначили чрезвычайным и полномочным послом РФ в Уганде, а Александра Полякова освободили от должности главы российской дипмиссии в Уганде и по совместительству в Республике Южный Судан.

Владлен Семиволос родился в 1961 году, на дипломатической службе с 1983 года, был послом РФ в Брунее.

Алексей Нечаев