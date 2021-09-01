Греф: новые выплаты пенсионерам — это вызов для всей команды Сбербанка

Фото: Максим Платонов

Глава Сбербанка Герман Греф назвал новые выплаты пенсионерам по 10 тыс. рублей, указ о которых подписал президент РФ Владимир Путин, вызовом для команды банка. Об этом сообщает РБК.

— Многие наши клиенты-пенсионеры придут за своими деньгами в наши внутренние структурные подразделения, и наша задача — оказать внимание каждому, чтобы никто не остался без участия и ушел с хорошим настроением. Это значит, что ежедневный клиентопоток в отделениях банка увеличится в несколько раз. Это вызов для всей нашей команды, — говорится в письме главы банка сотрудникам.

Фото: realnoevremya.ru

Греф отметил, что на многих сотрудников ляжет большая нагрузка, особенно для тех, кто работает с клиентами и поддерживает работоспособность систем.

В августе Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам десяти тысяч рублей. Документ опубликован на сайте Кремля. Выплату пенсионерам необходимо произвести в сентябре текущего года. Пособие выдают на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле. Гражданам не нужно подавать заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты.

Алексей Нечаев