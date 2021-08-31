Ученые назвали главную причину смерти от тяжелых форм коронавируса

Фото: Максим Платонов

Исследование бактериальных инфекций, которые сопровождают тяжелые формы COVDI-19, привело медиков к выводу, что микробы крайне редко играют важную роль в появлении подобных осложнений. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.

В рамках исследования были задействованы более 589 больных. Эти люди находились на лечении в клиниках Нью-Йоркского университета Langone Health в тяжелом состоянии.

— Наши результаты показывают, что причиной смертей от COVID-19 во время пандемии в значительной степени является неспособность организма справиться с большим количеством вирусов, поражающих легкие, — сообщили авторы исследования.

В России за прошлые сутки зафиксировано 795 летальных исходов. Коронавирус унес жизни 183 224 россиян.