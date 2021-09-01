В Минобрнауки заявили, что регионы должны обеспечить вакцинацию иностранных студентов от коронавируса

Регионы должны обеспечить вакцинацию иностранных студентов, которые будут въезжать в Россию на обучение. Об этом говорится в telegram-канале Минобрнауки РФ.

Также вузам следует подготовить инфраструктуру, чтобы организовать для студента режим самоизоляции в случае необходимости (если тест не готов или дал положительный результат). Учебные заведения должны составить список своих иностранных студентов. По этим спискам вузы направят ходатайства на оказание визовой поддержки для учащихся в территориальные органы МВД, а Минобрнауки России — в МИД.

Каждому иностранному студенту, который попадет в список, вузы направят инструкцию по въезду в Россию. От студентов будут требовать наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. Алгоритм действует в отношении всех вузов, в том числе частных.

В августе в КФУ отменили правила об обязательной вакцинации от COVID-19 для студентов. Однако для иностранных студентов продолжит действовать особый порядок, установленный Роспотребнадзором: не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию необходимо сделать тест на COVID-19. При получении отрицательного результата нужно получить в своей стране соответствующий документ на русском или английском языке.

