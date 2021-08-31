Проценко предупредил о возможной вспышке заболеваемости COVID-19 в России осенью

Главный врач городской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что опасается новой вспышки заболеваемости COVID-19 осенью: в конце сентября — начале октября. Его слова передает URA.RU.

— Столкнется сразу три момента — грипп, ковид и возвращение людей из отпусков, — считает он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Все это может создать предпосылки для нового всплеска заболеваемости и случаев тяжелого течения болезни. Проценко подчеркнул, что человечеству придется научиться жить с коронавирусом, как это произошло с гриппом и другими инфекциями. Единственный способ борьбы с COVID-19, напомнил врач, — профилактика и вакцинация.

Сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что последствия коронавируса могут длиться 6—9 месяцев и более, поэтому пациентов с осложнениями после COVID-19 нужно очень быстро выявлять во время углубленной диспансеризации.

Татьяна Леухина