Мурашко: запросов на вакцину «Спутник V» от других стран достаточно много

Запросов на российскую вакцину «Спутник V» от других стран поступает достаточно много. Сейчас масштабы производства препарата возрастают, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Он добавил, что «Спутник V» эффективен против «дельта»-штамма. Об этом говорят исследования, проведенные за рубежом, передает ТАСС.

На прошлой неделе власти Таиланда разрешили вакцинированным российской вакциной COVID-19 «Спутник V» прилетать на курортные острова Пхукет и Самуи без прохождения карантина.



Ранее в Центре им. Гамалеи ученые подготовили заготовки для вакцины «Спутник V» на основе новых штаммов коронавируса.

