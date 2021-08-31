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Мурашко: запросов на вакцину «Спутник V» от других стран достаточно много

23:59, 31.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мурашко: запросов на вакцину «Спутник V» от других стран достаточно много
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Запросов на российскую вакцину «Спутник V» от других стран поступает достаточно много. Сейчас масштабы производства препарата возрастают, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Он добавил, что «Спутник V» эффективен против «дельта»-штамма. Об этом говорят исследования, проведенные за рубежом, передает ТАСС.

На прошлой неделе власти Таиланда разрешили вакцинированным российской вакциной COVID-19 «Спутник V» прилетать на курортные острова Пхукет и Самуи без прохождения карантина.

Ранее в Центре им. Гамалеи ученые подготовили заготовки для вакцины «Спутник V» на основе новых штаммов коронавируса.

ОбществоМедицина
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