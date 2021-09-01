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В День знаний в Татарстане ожидаются дожди и до +28 градусов

05:23, 01.09.2021
В День знаний в Татарстане ожидаются дожди и до +28 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 1 сентября, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Днем и вечером в отдельных районах гроза, возможен град.

Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем и вечером местами кратковременные усиления 17—22 м/c, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +23..+28 градусов, на востоке до +32˚. В Казани ожидается от +24 до +28 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +28..+31 градус.

Общество Татарстан
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