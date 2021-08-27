Власти Казани опубликовали график отключения горячей воды на сентябрь

Власти Казани опубликовали график отключений горячей воды на сентябрь в жилых домах, присоединенных к сетям «Татэнерго» («Казанские тепловые сети»). Водобснабжение временно прекратится в связи с ремонтом и гидроопрессовкой теплосетей.

Так, 13-14 сентября горячей воды не будет во многих домах на проспекте Победы, улицах Фучика, Сафиуллина, Татарстан, Минской, Кул Гали и т. д. Воды не будет, в частности, в некоторых детских садах, школах, больницах. С полным списком адресов домов, в которых планируется отключение горячей воды в эти дни, можно ознакомиться на сайте мэрии Казани.

Сроки могут быть скорректированы, обратили внимание власти. Кроме того, отключать горячую воду могут несколько раз.

В этом месяце жители ул. Чебоксарской в казанском поселке Аметьево несколько дней живут без воды в домах из-за прорыва водопровода. Чтобы решить проблему, они обратились к президенту России Владимиру Путину.



Татьяна Демина