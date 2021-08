Скончался бывший глава МОК Жак Рогге

Бывший президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге скончался в возрасте 79 лет, сообщается в официальном Twitter МОК.

— С большой печалью Международный олимпийский комитет объявляет о кончине бывшего президента МОК графа Жака Рогге. Ему было 79 лет, — говорится в сообщении.

It is with great sadness that the International Olympic Committee (IOC) announces the passing of former IOC President Count Jacques Rogge. He was 79 years old. https://t.co/3bVyhbnBP3