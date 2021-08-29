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СМИ: Байден уснул во время переговоров

15:04, 29.08.2021 1
СМИ: Байден уснул во время переговоров
Фото: kremlin.ru

Пользователи Twitter активно обсуждают необычное поведение Джо Байдена на встрече с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Многие считают, что президент США уснул прямо во время переговоров.

На видео видно, что Байден сидит с закрытыми глазами, в то время как израильский политик что-то ему рассказывает. Также можно разглядеть движение рук американского президента.

Во время президентской кампании 2020 года конкурент демократа Байдена республиканец Дональд Трамп назвал своего соперника «сонным Джо».

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:50
    Это нормально.
    У нас на заседании кафедры 80-летний профессор часто засыпает.
    Ну и что?
    От него все-равно ничего не зависит - решения принимает не он.
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