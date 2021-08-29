СМИ: Байден уснул во время переговоров

Пользователи Twitter активно обсуждают необычное поведение Джо Байдена на встрече с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Многие считают, что президент США уснул прямо во время переговоров.

На видео видно, что Байден сидит с закрытыми глазами, в то время как израильский политик что-то ему рассказывает. Также можно разглядеть движение рук американского президента.

Джо Байден на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Беннетом совсем не реагировал на слова собеседника.



Пользователи соцсетей даже подумали, что американский президент уснул. pic.twitter.com/OSrwiDE62W — Известия (@izvestia_ru) August 29, 2021

Во время президентской кампании 2020 года конкурент демократа Байдена республиканец Дональд Трамп назвал своего соперника «сонным Джо».

Алексей Нечаев