В Казани такси провалилось в асфальт

В Казани на перекрестке улиц Нагорная и Космодемьянской такси провалилось в асфальт. Фото с места события было опубликовано в telegram-канале «Еду в Татарстан».

Автомобиль Hyundai Solaris передними колесами оказался под дорожным покрытием. Можно увидеть, что асфальт неоднородный.

В апреле в казанских соцсетях появилась фотография провалившейся в асфальт машины в ЖК «Светлая долина» в Советском районе города.

Алексей Нечаев