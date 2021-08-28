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В Казани такси провалилось в асфальт

17:18, 28.08.2021

В Казани на перекрестке улиц Нагорная и Космодемьянской такси провалилось в асфальт. Фото с места события было опубликовано в telegram-канале «Еду в Татарстан».

Автомобиль Hyundai Solaris передними колесами оказался под дорожным покрытием. Можно увидеть, что асфальт неоднородный.

В апреле в казанских соцсетях появилась фотография провалившейся в асфальт машины в ЖК «Светлая долина» в Советском районе города.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
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