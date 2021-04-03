В Казани автомобиль провалился в асфальт

В Казанских соцсетях появилась фотография провалившейся в асфальт машины в ЖК «Светлая долина» в Советском районе города.

«Вот так и живем. Зря я в Казань переехал. В Ялте упадок, но такого не видел за 40 лет. ЖК Светлая Долина», — написал автор в одном из городских сообществ.

На фотографии видно, как под правой частью автомобиля обвалилось дорожное покрытие. В результате машина частично «лежит» на асфальте.

В конце марта «Реальное время» публиковало материал, в котором мэрия Казани рассказывала о возможных решениях дорожных проблем.

Маргарита Головатенко