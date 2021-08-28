В честь Дня республики ООО «ТАИФ-НК АЗС» организовало праздник для своих клиентов

Фото: Максим Платонов

Полевая кухня на АЗС уже стала доброй традицией сети автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС». В этом году полевая кухня в честь Дня города и Дня республики была развернута на двух станциях — АЗС №103 в Казани по адресу: Горьковское шоссе, 46 и АЗС №221 в Набережных Челнах по адресу: Набережночелнинский проспект, 21в.

Гостей на АЗС угощали горячим сладким чаем и наваристой гречневой кашей с тушенкой.

— Мы поздравляем жителей республики с праздниками. По этому случаю сеть «ТАИФ-НК АЗС» решила порадовать своих клиентов: угостить водителей кашей и доставить позитивные эмоции. Для нас важно, чтобы клиенты уезжали с АЗС всегда с хорошим настроением, — говорит коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

Все автомобилисты, посетившие в этот день заправки ООО «ТАИФ-НК АЗС», остались довольны не только высоким качеством топлива, но и сервисом обслуживания.

— Мы гости из Башкортостана, приехали посмотреть Казань. Для нас это очень неожиданная приятность. Всей семьей пообедали. Приедем домой, будем рассказывать, какая Казань гостеприимная, даже на заправке угощают бесплатным обедом, — поделился впечатлениями с корреспондентом «Реального времени» клиент ООО «ТАИФ-НК АЗС» Анвар Аглямов.

На всех станциях сети продолжает действовать гибкая система скидок. Держатели карт «Альтернатива» и «Альтернатива.Такси» могут получить моментальную скидку до 5% на все виды топлива.

Партнерский материал