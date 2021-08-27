Как строят трассу М-12 в Татарстане — видео

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В Татарстане строят трассу М-12 с применением новых технологии. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Дорожники используют технологию стабилизации грунта. Она позволяет не снимать грунт, а затем засыпать песок и гравии. Снимается только слой органики. Земля смешивается со специальными добавками и основание для будущего автобана готово. Таким образом, строительство новой дороги становится дешевле.

60 специалистов из российских регионов приехали в Кайбицы, чтобы ознакомиться с новой технологией.

В начале августа правительство России дополнительно направило более 53 млрд рублей на финансирование строительства и ремонта дорог. 43 млрд рублей из них направили на строительство скоростной платной автомагистрали М-12 Москва — Казань.

