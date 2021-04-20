В Госкомитете РТ по туризму выступили за увеличение числа отелей

Фото: Максим Платонов

Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Евгеньевич Иванов ответил на вопрос «Реального времени» о том, нужны ли Казани новые крупные гостиницы.

— Однозначно нужны. Потому что мы не стоим на месте. Потому что мы надеемся продолжить рост. И для того, чтобы обеспечивать туристический поток качественным номерным фондом, нам постоянно нужно будет появление новых отелей. То есть увеличение номерного фонда, безусловно, необходимо.

По его словам, за счет больших мероприятий в Татарстане и в Казани накоплен большой номерной фонд.

— По сравнению с большинством российских городов у нас реально большое количество номеров. Это позволяет нам, в первую очередь, проводить крупные события. Второе — принимать большой туристический поток. Даже с учетом таким пиковых нагрузок, как длинные выходные и майские праздники. Но рост продолжается. И если мы хотим, чтобы цены и качество в отелях Татарстана оставались соответствующими, нам постоянно необходимо увеличивать количество гостиниц. Чтобы баланс спроса и предложения всегда находился в комфортной для потребителя точке. Чтобы не было как в Краснодарском крае: спрос огромный, а номерного фонда мало. Все это естественно приводит к быстрому росту цен. И это некомфортно для потребителя.

Напомним, недавно ГК Kravt объявила о намерении открыть два высотных отеля на берегу Казанки — трехзвездочный и пятизвездочный отели — на месте развлекательного комплекса «Ривьера».