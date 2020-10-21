В Татарстане 16 человек обвиняются по делу о мошенничествах с автостраховками

Прокуратура Татарстана утвердила обвинение по уголовному делу о мошенничествах в сфере автострахования. В нем фигурируют 16 человек, среди которых члены лениногорской ОПГ «Спортсмены», сотрудники ГИБДД и оценщики.

По версии следствия, в 2015—2016 годах группа покупала одну новую машину и одну подержанную. Потом инсценировалось ДТП. На место выезжали знакомые гаишники и составляли подложные справки. Прикормленные оценщики изготовляли фиктивные акты осмотра. Группа получала страховые выплаты. По 11 эпизодам ущерб СК «Росгосстрах» оценивается в 4,4 млн рублей. Всего установлено 30 эпизодов, сообщает пресс-служба татарстанского управления СКР.

Дело рассмотрит Лениногорский горсуд. Членам группы предъявлены обвинения по частям 2, 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования), ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (организация мошенничества в сфере страхования), п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В прокуратуре добавляют, что 44-летний руководитель преступной группы обвиняется в подделке паспортов.

Пятеро членов группы вымогали у одного из своих «коллег» 75 тысяч рублей, считают в надзорном ведомстве. Один из сотрудников ГИБДД также обвиняется в получении взятки за подделку административных материалов по инсценированному ДТП.

Половина фигурантов дела не признали свою вину. Все четверо сотрудников уволены из органов внутренних дел по отрицательному основанию. Позже один из уволенных восстановился на службе по решению суда.