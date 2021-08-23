В Татарстане запустят telegram-бот, куда можно оперативно сообщить об экологических нарушениях

Фото: Максим Платонов (архив)

В Минэкологии Татарстана запустит чат-бота в Telegram, куда жители республики смогут оперативно отправлять информацию об экологических происшествиях и нарушениях. Он начнет работать в ближайшие дни, сообщил глава ведомства Александр Шадриков.

— У нас много каналов связи и инструментов. Сейчас мы хотим запускать чат-бот. За прошлый год в министерство поступило более 8 700 обращений, и я думаю, что расширение каналов связи будет способствовать тому, что экология будет защищена еще лучше, — рассказал он в ходе дискуссии экспертного клуба «Волга».



С помощью Telegram-бота татарстанцы смогут поделить геолокацией или просто ввести адрес места, где обнаружено нарушение природоохранного законодательства. Необходимо описать проблему и прикрепить подтверждающий файл.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Все сообщения из чат-бота будут поступать непосредственно в Минэкологии РТ. Получив информацию, сотрудники ведомство оперативно проверят ее и при необходимости примут меры реагирования.



Напомним, в 2020 году судебные приставы взыскали с татарстанцев 26,6 млн рублей за различные нарушения природоохранного законодательства. Всего в прошлом году в республике они фактически исполнили более одной тысячи исполнительных производств по нарушениям в сфере лесных отношений, рыбалки и охоты, организации свалок и т.д.

Татьяна Демина