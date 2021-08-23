«Нефтехимик» обменял Шиксатдарова в «Северсталь» на Петрищева

Нападающий «Нефтехимика» Ильдар Шиксатдаров был обменян в «Северсталь». Об этом сообщает пресс-служба череповецкого клуба.

В результате сделки в Нижнекамск отправится защитник Руслан Петрищев.

«Северсталь» и «Нефтехимик» совершили обмен, в результате которого Руслан Петрищев отправился в Нижнекамск, а к нашей команде присоединился нападающий Ильдар Шиксатдаров», — говорится в заявлении клуба.

Шиксатдаров выступал за «Нефтехимик» с 2015 года. В прошлом сезоне нападающий сыграл 52 матча, набрав в них 14 очков при показателе полезности «-13».

Петрищев перешел в «Северсталь» в апреле нынешнего года из системы «Салавата Юлаева».