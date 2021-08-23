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Кешбэк до 1000 за покупки новым держателям карты «Забота» Ак Барс Банка

10:00, 23.08.2021

Ак Барс Банк запустил акцию «Осень без забот» для новых держателей карт «Забота» платёжной системы «Мир». Акция действует при получении пенсии. Для получателей пенсионных и социальных выплат обслуживание карты бесплатное, банк начислит 5% годовых на остаток от 30 000 до 100 000 . Картой можно пользоваться на всей территории России и снимать наличные без комиссии в банкоматах любых банков. Пополнение через карту любого банка на сайте банка или через Ак Барс Онлайн также без комиссии. Действуют скидки за оплату картой в городском транспорте Казани, Зеленодольска, Набережных Челнов, Альметьевска и Нижнекамска. При подключении к программе лояльности «Сливки» начисляется сверхкешбэк до 45,5% на покупки у партнёров.

Для участия в акции нужно подать реквизиты карты «Мир» Ак Барс Банка в Пенсионный фонд для зачисления пенсии. Получившим первую выплату на карту с 1 сентября по 31 октября 2021 года банк начислит до 50% кешбэка в рублях за покупки товаров в супермаркетах, аптеках, кондитерских, булочных и других продуктовых магазинах.

Карта удобна при оформлении выплат, пособий и субсидий в социальном сервисе РТ «Забота».

Заказать карту и узнать подробности акции можно по ссылке.

ПАО «АК БАРС» БАНК

Партнерский материал

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