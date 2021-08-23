Кешбэк до 1000 за покупки новым держателям карты «Забота» Ак Барс Банка

Ак Барс Банк запустил акцию «Осень без забот» для новых держателей карт «Забота» платёжной системы «Мир». Акция действует при получении пенсии. Для получателей пенсионных и социальных выплат обслуживание карты бесплатное, банк начислит 5% годовых на остаток от 30 000 до 100 000 . Картой можно пользоваться на всей территории России и снимать наличные без комиссии в банкоматах любых банков. Пополнение через карту любого банка на сайте банка или через Ак Барс Онлайн также без комиссии. Действуют скидки за оплату картой в городском транспорте Казани, Зеленодольска, Набережных Челнов, Альметьевска и Нижнекамска. При подключении к программе лояльности «Сливки» начисляется сверхкешбэк до 45,5% на покупки у партнёров.

Для участия в акции нужно подать реквизиты карты «Мир» Ак Барс Банка в Пенсионный фонд для зачисления пенсии. Получившим первую выплату на карту с 1 сентября по 31 октября 2021 года банк начислит до 50% кешбэка в рублях за покупки товаров в супермаркетах, аптеках, кондитерских, булочных и других продуктовых магазинах.

Карта удобна при оформлении выплат, пособий и субсидий в социальном сервисе РТ «Забота».

Заказать карту и узнать подробности акции можно по ссылке.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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