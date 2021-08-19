Совет директоров «Татнефти» даст рекомендации о выплате дивидендов

Совет директоров Татнефти 26 августа даст рекомендации о выплате дивидендов за первые 6 месяцев 2021 года и порядке их выплат. Об этом говорится в сообщении компании.

В повестке заседания также вопросы о созыве внеочередного собрания акционеров и эффективности сделки по приобретению и интеграции сети АЗС Neste в Санкт Петербурге.

Сообщается, что все свободные деньги, которые не используются на исполнение обязательств компании или в инвестиционной деятельности, могут быть выплачены в виде дивидендов. Уровень дивидендов установлен в размере не меньше 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ, пишет «Интерфакс».

Ранее «Татнефть» выкупила у ООО «ТНГ-Групп» компанию «ТНГ-АлГИС», которая занимается оказанием услуг по проведению геологических и промыслово-геофизических работ в структурных, разведочных и эксплуатационных скважинах.



Ольга Плешкова