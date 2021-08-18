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По акватории Казанки запретят движение маломерных судов из-за салюта в честь Дня города и республики

12:33, 18.08.2021
По акватории Казанки запретят движение маломерных судов из-за салюта в честь Дня города и республики
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани с 21.30 до 22.30 30 августа запретят движение маломерных судов на участке от моста «Миллениум» до Кировской дамбы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Запрет на движение судов по реке Казанке связан с проведением салюта в это время в честь Дня города и республики. Исключение сделают для судов, задействованных для подготовки фейерверка.

Последний раз движение по акватории Казанки закрывали из-за проведения праздника «Я выбираю небо!», который проходил 7 августа.

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