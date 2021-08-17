РБК: власти дополнительно выделят 7 млрд рублей на духовно-нравственный контент в интернете для молодежи

Правительство России выделит 10 млрд рублей на «производство государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи». Из резервного фонда АНО «Институт развития интернета» получит дополнительно 7 млрд, ранее на эти цели заложили 3 млрд рублей.



За счет дополнительных денег планируется поддержать не менее 200 интернет-проектов. Они должны быть реализованы до 31 декабря этого года, пишет РБК со ссылкой на источник. 7 млрд рублей ожидается разделить на конкурсе.

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По мнению гендиректора института Антона Ключкина, проектом могут заинтересоваться «Газпром-Медиа», Национальная медиа группа, ВГТРК, «Первый канал», RT, «Яндекс» и другие игроки на медиа-рынке. При этом отбором и воплощением «духовно-нравственного» контента займется специальный продюсерский совет.



В начале августа председатель Общественного совета при Министерстве культуры Михаил Лермонтов заявил, что совет проведет слушания по репертуару театров в части соответствия стратегии нацбезопасности. Именно общественные структуры, считает Лермонтов, должны взять на себя роль «общественных контролеров, не цензоров, а контролеров соответствия информационной среды тем параметрам, которые заданы теперь и в указе президента».



Татьяна Леухина