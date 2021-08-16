Карате, бейсбол и софтбол исключены из программы Олимпийских игр — 2024

Карате, бейсбол и софтбол не будут представлены на следующих Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году. Оргкомитет парижской Олимпиады опубликовал список видов спорта, планируемых к проведению в рамках Игр.

Вместо исключенных карате, бейсбола и софтбола во Франции будут проводиться соревнования по брейк-дансу.

Летние Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, некоторые виды спорта включаются в программы Олимпиад исходя из предпочтений страны-хозяйки Игр. В Токио к подобным были отнесены карате, бейсбол и софтбол.

Россия была представлена на Олимпийских играх — 2020 лишь по одному из этих видов спорта. Единственная российская участница в соревнованиях по карате Анна Чернышева снялась с турнира из-за положительного теста на коронавирус.



В конце августа в Казани в 13-й раз пройдет финал международного турнира по брейк-дансу и уличному искусству.