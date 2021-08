В Казани в 13-й раз пройдет финал международного турнира по брейк-дансу и уличному искусству

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани в 13-й раз состоится финал международного турнира по брейк-дансу и уличному искусству «COMBOnation X3». Его проведение запланировано на 27—29 августа.

Гостей и участников турнира ждут граффити-баттлы, танцевальные мастер-классы, встречи с профессиональными артистами и фестиваль электронной музыки. В номинациях по брейкингу должны принять участие более 800 танцоров со всей России.

В этом году на турнире запланирована номинация Old to the nex 2vs2, где будут соревноваться команды, разница в возрасте которых от 30 лет. Речь идет о детях до 10 лет и взрослых старше 40, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи Татарстана.

На мероприятии планируется установить новые рекорды. В прошлом году в честь 100-летия ТАССР зарегистрировали мировой рекорд по одновременному кручению на голове с участием 100 человек. В 2019-м 65 танцоров одновременно прыгали на одной руке на крыше Центра семьи «Казан».

В прошлом году финал международного турнира по брейк-дансу и граффити COMBOnation X2 проходил в столице Татарстана с 28 по 30 августа.



Татьяна Демина