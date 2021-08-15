Фигуристы Тарасова и Морозов идут первыми на Cranberry Cup после короткой программы

Российская пара фигуристов Евгения Тарасова — Владимир Морозов идут на первом месте после короткой программы на турнире Cranberry Cup в американском Бостоне.

Россияне получили за свое выступление 75,97 баллов, опередив пять американских дуэтов. Главными соперниками Тарасовой и Морозова в произвольной программе станут Алекса Книрим — Брендон Фрэйзер и Джессика Калаланг — Брайан Джонсон (США).

Произвольные программы фигуристы покажут в 23:50 по московскому времени.

Турнир в Америке стал для дуэта Тарасова — Морозов первым после смены тренера. С весны нынешнего года российская пара занимается в группе Этери Тутберидзе.