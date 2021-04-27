Фигуристы Тарасова и Морозов официально перешли в группу Тутберидзе

Российская пара фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов начнут подготовку к предстоящему сезону под руководством нового тренерского штаба. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания России (ФФКР).

На ближайший сезон Тарасова и Морозов будут работать с тренерской группой Этери Тутберидзе, включая Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова. Их бывший тренер Максим Траньков также продолжит работать с фигуристами.

Фото: fsrussia.ru

По словам Транькова, решение было принято его подопечными из-за желания поработать с лучшим тренерским штабом России. Сами фигуристы воздержались от комментариев по ситуации.

Несмотря на смену тренера, Евгения Тарасова, как и ранее, продолжит представлять Татарстан.

Отметим, что фигуристы с середины апреля уже тренируются с группой Тутберидзе.