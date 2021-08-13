В театре имени Качалова озвучили планы спектаклей на новый сезон

Фото: пресс-служба КАРБДТ им. В.И. Качалова

В театре имени В.И. Качалова прошел традиционный сбор труппы после отпуска, на котором художественный руководитель — директор театра Александр Славутский озвучил планы на 231-й театральный сезон.



Новый сезон стартует 15 сентября комедией Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро». С 4 по 7 сентября труппа будет в Ялте на театральном фестивале «Крымская театральная осень», где сыграет моноспектакль по стихам Марины Цветаевой «Последний день» и ретро-концерт с участием ведущих артистов театра «Когда зажгутся фонари».

Фото: пресс-служба КАРБДТ им. В.И. Качалова

Еще в новом сезоне планируется показ новой режиссерской работы Ильи Славутского «Средство Макрополуса» по пьесе Карела Чапека и «Ревизор» в постановке Александра Славутского.

Со 2 по 22 сентября состоится посвященный 230-летию театра Качаловский фестиваль. Участники — ведущие театры страны со спектаклями признанных мастеров российского театрального искусства по произведениям русской классической литературы.

Так, 2 и 3 октября театр «Мастерская Петра Фоменко» (Москва) представит сценическую композицию по одноименной повести Л.Н. Толстого «Семейное счастие» режиссера Петра Фоменко.

12 и 13 октября театр «Студия театрального искусства» (Москва) — премьеру — «нелогическое течение мыслей» Даниила Хармса «Старуха» в постановке режиссера Сергея Женовача.

19 и 20 октября театр-фестиваль «Балтийский дом» (Санкт-Петербург) представит пьесу Елены Греминой по роману Льва Толстого «Анна Каренина» в режиссуре народного артиста России Александра Галибина.

22 октября Казанский академический русский Большой драматический театр имени Качалова сыграет премьерный спектакль «Васса» Максима Горького в режиссуре Александра Славутского.

Фото: пресс-служба КАРБДТ им. В.И. Качалова

В офф-программе фестиваля пройдут бесплатные мастер-классы, творческие встречи, конференции, круглые столы с участием ведущих театральных деятелей.

Маргарита Головатенко