Минздрав Татарстана опроверг информацию о вспышке мононуклеоза среди детей

На днях в социальных сетях распространилась информация о вспышке мононуклеоза среди детей. В частности, о том, что в связи с этим несколько групп в детских садах в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске пришлось закрыть на карантин. В Минздраве Татарстана опровергли эту информацию.



«Карантинные мероприятия по данному заболеванию в детских садах Республики Татарстан не проводятся, вспышки заболеваемости нет», — говорится в сообщении. В министерстве напомнили, что при мононуклеозе не нужны ограничительные мероприятия, а в случае заболевания изолируется только больной.

Инфекция передается воздушно-капельным путем. В качестве мер профилактики в министерстве назвали соблюдение личной гигиены, частое мытье рук, проветривание помещений и регулярные осмотры у специалистов.

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев (архив)

Днем ранее сообщалось, что группы в детсадах решили закрыть из-за перестраховки: коронавирус по ряду признаков имеет весьма схожую симптоматику. Принимая такие меры, решили перестраховаться.

Маргарита Головатенко