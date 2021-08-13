Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изъятии загранпаспортов у должников

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об изъятии загранпаспортов у должников. Инициатива размещена в базе законодательной деятельности палаты парламента.

Согласно проекту, изменяющего правила выезда из страны должников, поправка предусматривает возможность изъятия заграничных паспортов у людей, которым по каким-либо причинам ограничен выезд за рубеж. В том числе если они признаны невыездными из-за неисполнения судебных решений.

Поправки предусматривают, что должник сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе после исполнения обязательств.

Изъятие загранпаспорта возможно также, если гражданин имеет статус подозреваемого либо привлечен в качестве обвиняемого. Если гражданин осужден за совершение преступления, загранпаспорт заберут до отбытия (исполнения) наказания или до освобождения, пишет «Интерфакс».

Напомним, в России с 30 мая изменились правила выполнения отдельных административных процедур при оформлении заграничных паспортов. Теперь лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, не будут платить госпошлину за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность.



Ольга Плешкова