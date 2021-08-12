169,9 тыс. за смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Z Fold 3 — это много или мало?

Южнокорейская компания Samsung представила новое поколение смартфонов с гибким экраном — телефон-книжку Galaxy Z Fold 3 и «раскладушку» Galaxy Z Flip 3.

Galaxy Z Fold 3 получил AMOLED-дисплей размером 7,6 дюйма с частотой обновления картинки в 120 Гц, процессор Snapdragon 888 и аккумулятор в 4400 мА·ч. В смартфоне впервые появилась поддержка пера S Pen и фронтальная камера на 4 Мп — владельцам Z Fold 2 приходилось делать селфи, используя задний сенсор.

Что касается основных камер, то у смартфона их три: ультраширокоугольная, широкоугольная и телеобъектив, все на 12 Мп.

Стоимость Z Fold 3 составит 159 990 рублей за версию с 256 Гб памяти или 169 990 рублей за версию с 512 Гб (на обе комплектации уже открыт предзаказ).



Фото: sammobile.com

169,9 тыс. за новый Galaxy Z Fold 3 — это:

$2 298 по курсу ЦБ на сегодня.

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Дарья Пинегина