В Казани до конца сентября закроют движение по трем улицам

В Казани продлевается ограничение движения транспорта и пешеходов по трем улицам в связи с работами по реконструкции магистрального тепловода, соответствующий документ подписан в исполкоме города.



До конца сентября движение по автодорогам по улицам Тэцевской, Челюскина, Копылова будет закрыто.

Ограничения по улице Тэцевской будут действовать на участке от дома №27 СНТ «КМПО-1» до дома №103 СНТ «КМПО-1»;

по улице Челюскина — возле здания №3 по улице Тимирязева;

по улице Копылова — в месте пересечения с улицей Тэцевской, на стороне стадиона «Рубин» и напротив.

Фото: kzn.ru

В Казани продлили ограничение движения по улице Аделя Кутуя. Движение для транспорта будет ограничено на участке от здания №106а до здания №114 по улице Аделя Кутуя до 20 сентября. Там укладывают наружные сети теплоснабжения.

Маргарита Головатенко