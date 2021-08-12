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В Казани до конца сентября закроют движение по трем улицам

10:19, 12.08.2021
В Казани до конца сентября закроют движение по трем улицам
Фото: kzn.ru

В Казани продлевается ограничение движения транспорта и пешеходов по трем улицам в связи с работами по реконструкции магистрального тепловода, соответствующий документ подписан в исполкоме города.

До конца сентября движение по автодорогам по улицам Тэцевской, Челюскина, Копылова будет закрыто.

  • Ограничения по улице Тэцевской будут действовать на участке от дома №27 СНТ «КМПО-1» до дома №103 СНТ «КМПО-1»;
  • по улице Челюскина — возле здания №3 по улице Тимирязева;
  • по улице Копылова — в месте пересечения с улицей Тэцевской, на стороне стадиона «Рубин» и напротив.
Фото: kzn.ru

В Казани продлили ограничение движения по улице Аделя Кутуя. Движение для транспорта будет ограничено на участке от здания №106а до здания №114 по улице Аделя Кутуя до 20 сентября. Там укладывают наружные сети теплоснабжения.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
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