Исполком Челнов выложил видео уборки мусора в городе под Имперский марш из «Звездных войн»

В Набережных Челнах полным ходом идет уборка общественных пространств. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте мэрии автограда.

Исполком выложил видео с уборки с необычным музыкальным сопровождением: на фоне играет «Имперский марш» из Звездных войн.

Чаще всего челнинцы бросают на улицах шелуху от семечек, окурки, бутылки из под алкоголя, салфетки, обертки. Горожан призвали к соблюдению чистоты и напомнили, что мусор нужно доносить до урны, а не бросать на землю.

В конце мая первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Челнов Илья Зуев сообщал, что в городе за два месяца высадили пять тысяч деревьев и кустарников. Во время санитарно-экологического двухмесячника в массовой уборке приняли участие 50 тысяч человек, было вывезено 15 600 куб. м мусора и растительных отходов. От мусора очистили береговые зоны Камы, Мелекески, Шильны, набережной за 38 комплексом, озера в парке Прибрежный и несколько родников.