Instagram внедрил функции по борьбе с агрессивным поведением в соцсети

Фото: Максим Платонов (архив)

Instagram внедрил механизмы для борьбы с агрессивным поведением пользователей. Об этом сообщил глава социальной сети Адам Моссери.

Instagram-пользователям стала доступна функция Limits, которая автоматически скрывает комментарии и запросы на отправку прямых сообщений от аккаунтов, не подписанных или подписавшихся на страницу лишь недавно. По задумке ее разработчиков, она позволит справиться с потоком оскорбительных комментариев. Функция доступна по всему миру со вторника.

Еще одно нововведение Instagram — «более строгое предупреждение» о возможном нарушении правил соцсети уже при первой попытке отправки оскорбительных комментариев. До этого оно всплывало лишь после двух-трех подобных случаев.

В Instagram обратили внимание, что такая мера оказалась эффективной. На прошлой неделе соцсеть направляла около миллиона «более строгих предупреждений» ежедневно. Примерно в 50% случаев пользователи меняли текст сообщения или вовсе его удаляли, пишет ТАСС.

В конце июля стало известно, что Instagram сделает по умолчанию закрытыми аккаунты новых пользователей в возрасте до 16 лет. Такое решение принято для защиты детей от нежелательных комментариев, которые могут оставлять подозрительные пользователи.



Татьяна Демина