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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане в ближайшие 1—3 часа

08:12, 10.08.2021
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане в ближайшие 1—3 часа
Фото: kzn.ru

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в ближайшие 1—3 часа. Предупреждение опубликовано на сайте Гидрометцентра Татарстана.

«В ближайшие 1—3 часа, с сохранением днем 10 августа, на территории Республики Татарстан и в Казани ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупреждали о небольшом дожде 10 августа.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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