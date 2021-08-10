Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане в ближайшие 1—3 часа
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в ближайшие 1—3 часа. Предупреждение опубликовано на сайте Гидрометцентра Татарстана.
«В ближайшие 1—3 часа, с сохранением днем 10 августа, на территории Республики Татарстан и в Казани ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с», — говорится в сообщении.
Ранее синоптики предупреждали о небольшом дожде 10 августа.
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