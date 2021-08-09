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В Казани пассажирку самолета оштрафовали за курение на борту

10:48, 09.08.2021
В Казани пассажирку самолета оштрафовали за курение на борту
Фото: realnoevremya.ru

В Казани в отношении пассажирки самолета составили административный протокол за курение на борту. Об этом рассказали в пресс-службе казанского ЛУ МВД России на транспорте.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что пассажирка самолета «Москва (Домодедово) — Казань» во время полета закурила в туалете. Когда самолет приземлился в Казани, наряд сопроводил 30-летнюю жительницу Московской области в дежурную часть полиции.

В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах). Ей назначен штраф в 500 рублей.

На прошлой неделе в аэропорту Казани сотрудники транспортной полиции составили административный протокол в отношении пассажирки рейса «Москва (Домодедово) — Казань» за курение на борту самолета.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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