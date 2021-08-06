В Казани пассажирку самолета оштрафовали за курение на борту

В аэропорту Казани сотрудники транспортной полиции составили административный протокол в отношении пассажирки рейса «Москва (Домодедово) — Казань» за курение на борту самолета. Об этом сообщили в пресс-службе Казанского ЛУ МВД России на транспорте.

Жалоба поступила от представителя авиакомпании. Прибывшим полицейским объяснили, что девушка курила сигарету в туалетной кабине воздушного судна.

Наряд транспортной полиции сопроводил 30-летнюю жительницу Московской области в дежурную часть аэропорта. В отношении нее составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах). Ей выписан штраф в 500 рублей.

В июле сообщалось, что Минздрав России планирует ужесточить меры для борьбы с курением.



Ольга Плешкова