Суд приговорил основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви к 5,5 годам условно

Мещанский суд Москвы приговорил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви к 5 годам и шести месяцам колонии условно. Он признан виновным в растрате 2,5 млрд рублей, пишет ТАСС.



Еще один фигурант дела Baring Vostok француз Дельпаль приговорен к 4,5 года условно.

Фото: скриншот видео youtube.com

На этой неделе Мещанский суд Москвы начал оглашать обвинительный приговор по «делу Baring Vostok». Все семеро подсудимых признаны виновными. Суд установил, что Калви, Дельпаль, Абгарян, Зюзин, Владимиров, Кордичев, Цакунов совершили растрату, то есть хищение имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения в особо крупном размере — 2,5 млрд рублей банка «Восточный».



Майкла Калви задержали в феврале 2019-ого. В ноябре прошлого года Верховный суд РФ постановил освободить инвестора американского происхождения из-под домашнего ареста.



Татьяна Демина