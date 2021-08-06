Росстат: в Татарстане в июне рождаемость выросла почти на 5% в годовом выражении

В Татарстане в июне 2021 года родились 3 619 человек — самое большое количество среди регионов ПФО. Этот показатель на 4,6% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года (3 461 новорожденный), следует из данных Росстата.

Всего в январе — июне 2021 года в Татарстане зарегистрировали 19 680 новорожденных, что на 374 меньше, чем за первое полугодие 2020-го. Республика стала лидером по числу зарегистрированных рождений за этот период.

Умер в июне этого года 4 571 житель республики. Эта цифра также оказалась самой высокой среди регионов ПФО. По сравнению с аналогичным месяцем 2020 года смертность в республике снизилась на 2,5% (4 689 случаев летальных исходов).

Фото: Максим Платонов (архив)

За первые 6 месяцев 2021-го в Татарстане зарегистрировали 25 532 смерти. За этот же период 2020 года число летальных исходов составляло 23 381. Таким образом, смертность выросла на 9,2%.

По данным Росстата, в июне 2021 года коронавирус стал основной причиной смерти 388 жителей Татарстана. У 49 из них вирус в организме подтвердился, у остальных 339 он лишь предполагается как основная причина летального исхода, но для подтверждения требуется провести дополнительные медицинские исследования.



Татьяна Демина