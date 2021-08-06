В России в июле 2021 года тарифы на ЖКУ выросли на 4,2% в годовом выражении

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В России в июле 2021 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли на 4,2% в годовом выражении. По сравнению с июнем они увеличились на 2,3%, следует из подсчетов Росстата.

Непосредственно жилищные услуги по сравнению с июлем 2020 года подорожали на 3,62%. Их них за год плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов выросла на 5,25%, а содержание и ремонт жилья для его граждан-собственников — на 2,76%. Стоимость услуг по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ увеличилась на 2,46%.

Ценник на коммунальные услуги вырос в июле в годовом выражении на 4,14%. В частности, холодное водоснабжение подорожало на 4,17%, горячее — на 4,78%, водоотведение — на 4,18%. Стоимость отопления увеличилась — на 3,26%, газоснабжения — на 5,47%, электроснабжения — на 4,43%.



Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Максимальный рост цен на жилищные услуги в июле зарегистрирован в Калининградской области (+18,3%), в Севастополе (+5,1%), в Забайкальском крае (+4,8%). На коммунальные услуги наибольшая динамика зафиксирована в Удмуртии (+6,8%), в Кемеровской и Новгородской областях (+6,4%) и в Якутии (+6,2%).

Напомним, первый вице-премьер Андрей Белоусов в конце июня утвердил концепцию внедрения механизмов тарифообразования для организаций на долгосрочный период.

Татьяна Демина