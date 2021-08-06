Банк ЗЕНИТ и Университет Иннополис помогут перейти в IT из других сфер

Банк ЗЕНИТ и Университет Иннополис запускают образовательную программу в сфере IT для желающих освоить новые востребованные профессии: аналитика данных, тестировщика и разработчика фронт-офисных систем. Обучение будет реализовано в дистанционном формате и продлится три месяца. После прохождения курса 15 выпускников присоединятся к команде Банка ЗЕНИТ на Юго-Востоке Татарстана.



Программа призвана помочь специалистам из других сфер пройти переквалификацию и сменить профессию. Прием заявок осуществляется с 4 по 18 августа. Отбор пройдет на конкурсной основе. Для участия в отборе кандидатам необходимо направить резюме на почту job@zenit.ru, пройти вступительное тестирование и онлайн-интервью.

«Синергетический эффект образовательной и финансовой сфер поможет участникам программы раскрыть в себе новые профессиональные навыки. Проект дает возможность получить другую квалификацию и сменить сферу деятельности на IT. Совместная программа — очередной шаг в развитии сотрудничества между Банком ЗЕНИТ и Университетом Иннополис. В будущем мы планируем расширить партнерство с целью дальнейшего укрепления кадрового потенциала Юго-Востока Татарстана», — отметил первый заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Алексей Хорохордин.

«Банки можно смело назвать одними из крупнейших потребителей IТ-услуг. Все банковские приложения напрямую связаны с конфиденциальной информацией. Поэтому их качественное тестирование позволит гарантировать стабильную работу и защиту данных. Также банки работают с большим массивом информации, обработка которого требует определенных знаний и навыков. Этому можно обучиться на курсах в рамках совместной образовательной программы и получить востребованную IТ-специальность в Университете Иннополис», — рассказала руководитель Центра специализированной IТ-подготовки Университета Иннополис Юлия Гусева.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»