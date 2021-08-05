Педагоги, эксперты, ученики, родители: образовательный форум в Татарстане

Всероссийский онлайн-форум «Наука. Образование. Рынок труда» пройдет с 12 по 14 августа в Татарстане. Форум будет посвящен системе образования и трудоустройству. Полезный опыт получат как педагоги, так и будущие студенты, выпускники вузов и более старшее поколение.

В течение трех дней форума состоятся выступления более 100 профессионалов в сфере образования, представителей власти, лидеров мнений. В программе лекции, презентации, мастер-классы, дебаты и прямые линии.



В ходе форума эксперты получат практические знания от своих федеральных и региональных коллег. Это идеальное место для обмена опытом и углубления профессиональных знаний как в формальной среде, так и в личном общении.

Отдельный день будет посвящен поддержке родителей современных дошкольников и школьников. Лучшие педагоги страны поделятся с родителями ценным опытом по воспитанию и развитию ребенка и выбору его будущего.

Темы обсуждений:

• как и в каком возрасте начинать развитие ребенка;

• как привить любовь к учебе с малых лет;

• как правильно пережить вместе с ребенком возрастные кризисы;

• как выбрать хорошее учебное заведение;

• каким должен быть хороший педагог и воспитатель;

• как не выгореть в работе педагогам;

• как полноценно учить и учиться в условиях пандемии;

• как эффективно обучать детей в цифровом мире;

• какие профессии будут актуальны через 10, 20, 30 лет;

• когда стоит начинать работать;

• как успешно совмещать учебу и работу;

• как найти «работу мечты» в любом возрасте.

Виртуальная площадка форума будет разделена на четыре сцены. На каждой из них расскажут об определенной ступени обучения и карьеры. Авторизованные зрители во время прямых эфиров могут свободно задавать вопросы в чате.



Программа форума: https://drive.google.com/file/d/1TsWH5FWHsP2CLPeCYCYpOEafxv5hFmIC/view.

Деловая программа форума будет доступна также на английском и татарском языках.

Форум абсолютно бесплатный и предполагает два формата участия:

— Если вы просто хотите посмотреть трансляции — то просто подключайтесь к эфирам на сайте 100tatarstan.com.

— Если же вы хотите участвовать в розыгрыше ценных призов или задать свой вопрос на горячей линии с министром образования — нужно заранее зарегистрироваться на сайте.

Каждый зарегистрированный участник получит сертификат о прохождении интенсива. Такой документ станет неплохим дополнением к резюме специалиста в сфере образования.

Зарегистрироваться на форум:



Если вы родитель: https://100tatarstan.com/forum-family?utm_source=public&utm_medium=insta&utm_campaign=mar_pravda;



Если вы педагог: https://100tatarstan.com/forum-profi?utm_source=public&utm_medium=insta&utm_campaign=mar_pravda.